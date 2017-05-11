У результаті обвалу стіни на весіллі в Індії загинули 20 людей

Під час святкування весілля на заході Індії на гостей обвалилася стіна. Загинули понад 20 осіб, повідомляє Російська служба ВВС.

За даними агентства France Press, загинули щонайменше 24 людини, серед яких були діти. Ще 26 осіб отримали травми, кілька з них перебувають у критичному стані.

На місці інциденту триває рятувальна операція.

Представник місцевої поліції розповів, що під час святкування весілля у штаті Раджастхан налетіла піщана буря, гості зайшли під навіс, що прилягав до чотириметрової стіни.

Через сильний вітер стіна обвалилася і поховала під собою гостей.

Нагадаємо, у квітні в індійському Кашмірі відбулися масові безлади і зіткнення з поліцією після опублікованих у соцмережах відео, де поліцейські використовують людину як живий щит.