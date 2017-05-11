У Сумах урочисто підняли прапор Євросоюзу

Сьогодні, 11 травня, у центрі Сум відбулося урочисте підняття прапора Європейського Союзу – з нагоди відзначення Дня Європи в Україні та схвалення Радою ЄС безвізового режиму між нашою державою і європейськими країнами.

На площі Незалежності біля будівлі обласної державної адміністрації зібралися мешканці обласного центру, серед яких було багато молоді, представників громадських організацій, військовослужбовців. Майоріли українські національні прапори та прапори ЄС. Прапор традиційно підняли під музику Гімну Євросоюзу.

Звертаючись до присутніх, голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко зазначив, що Україна крок за кроком наближається до повноцінного членства у європейському співтоваристві. І хоча попереду ще багато роботи у цьому напрямку, зусилля героїв Революції Гідності, які вийшли на підтримку європейських цінностей, і подвиги героїв України, які зараз в АТО захищають демократичність нашої держави, не є даремними.

«Кордон Сумської області, який зараз є кордоном Росії з Україною, невдовзі стане кордоном між Росією та Євросоюзом», - сказав очільник області.

Молодь, присутня на площі, висловлювала свої власні думки. На запитання кореспондента «Дня» про їхнє бачення європейських перспектив України хтось казав: «Це дуже добре! Нарешті Україна стане європейською!». Інші були більш скептичними: «До Європи нам ще дуже далеко, треба багато працювати для цього..».

Нагадаємо, що місто Суми стало найпершим містом в Україні, де поряд з Державним Прапором почали офіційно піднімати прапор ЄС. Невдовзі після того фонтан, який раніше мав назву Дружби Народів, перейменували у Європейський.

Алла АКІМЕНКО, Суми, фото автора