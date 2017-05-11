У зоні АТО загинув український сапер, - штаб

Під час виконання бойового завдання у зоні загинув український сапер, який підірвався на вибуховому пристрої.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої підірвались сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. Один військовослужбовець загинув на місці, другий отримав поранення і був госпіталізований", - повідомили у штабі.

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку, які з’ясовують обставини.

Нагадаємо, напередодні один військовий ЗСУ був поранений.