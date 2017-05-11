Україна витрачає на Пенсійний фонд більше, ніж на оборону, - Рева

На оборону Україна витрачає 134 млрд грн, а на Пенсійний фонд (ПФУ) - 141 млрд грн.

Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.

"На оборону ми витрачаємо 134 мільярди гривень, на Пенсійний фонд - 141 мільярд гривень. Тому завдання полягає в тому, щоб розширити кількість платників і стимулювати людей платити внески", - сказав Рева.

Як розповів міністр, у минулому році дефіцит ПФУ становив 145 млрд грн, а в цьому році вже 141 млрд грн. Крім того, він зазначив, що минулого року власних доходів у ПФУ було 112 млрд грн, а в цьому - 142 млрд грн.

"Власні доходи зростають, дотації не збільшуються. Наступним етапом має стати перехід до системи, яка протягом десяти років цей дефіцит зведе до мінімуму, в ідеалі - до нуля. Ось завдання для фінансової стабільності Пенсійного фонду", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Пенсійна реформа, яку розробляє Кабінет міністрів, не передбачає підвищення пенсійного віку.