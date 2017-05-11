"Укрзалізниця" заробила на підвищенні тарифів 5,2 млрд грн, - Балчун

Глава ПАТ "Укрзалізниці" Войцех Балчун повідомив, що підприємство скоротило суму збитків, у тому числі за рахунок 5,2 млрд гривень, заробленах на підвищенні тарифів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Уперше за останні три роки підприємство перестало падати у безодню неконтрольованих втрат по 15-16 млрд. грн на рік. Позитивна тенденція зберігається і у першому кварталі 2017 року – поліпшення фінрезультату на понад 2 млрд. грн. Загалом за 9 місяців (6 місяців 2016-го та 3 місяці 2017-го) маємо зменшення збитків на понад 11,5 млрд. грн. Навіть, якщо порахувати , що близько 5,2 мільярдів гривень це ефект минулорічного підвищення тарифів, визнайте вже, що - це прогрес (поступ, розвиток, піднесення!) під орудою нашого правління", - написав Балчун.