В Індії суд перегляне ісламську практику “негайних розлучень”, ініційованих чоловіками

Індія є однією з небагатьох країн у світі, де чоловік-мусульманин може розлучитися з дружиною, тричі промовивши слово "талак", яке означає "розлучення". У Верховному суді країни тривають слухання щодо скасування суперечливої практики миттєвих розлучень в ісламі. За повідомленням, суд перевірить, чи практика, відома як "потрійний талак" є суттєвою для релігії, передає BBC- Україна.

Активісти називають таку практику "дискримінаційною". Багато мусульманських груп виступають проти втручання суду у їхні релігійні справи. Це чутливе питання розглядатиме багатоконфесійний склад з п'яти суддів - індуїста, сикха, християнина, заратустріанця та мусульманина.

Судді об'єднали в одне провадження кілька звернень мусульманських жінок та правозахисників для кращого вивчення питання.

Мусульмани є найбільшою індійською меншиною з населенням у 155 мільйонів. Їхні одруження та розлучення регламентовані мусульманським особистим законом, який базується на основах шаріату чи законах ісламу.

Незважаючи на те, що "потрійний талак" практикують десятиліттями, згадки про нього немає у законах шаріату чи Корані. Ісламські теологи твердять, що в Корані чітко вказано, як має відбуватися розлучення - впродовж трьох місяців, що дає подружній парі час на роздуми та примирення.

За словами активістів, багато ісламських країн, зокрема Пакистан та Бангладеш, заборонили "потрійний талак", але він процвітає в Індії. Останніми роками багато мусульман повідомляють своїм дружинам про розлучення у листі, телефоном чи СМС. Навіть були випадки, коли з цією ж метою використовували Skype, WhatsApp чи Facebook.