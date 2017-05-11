В ОРДЛО зросла кількість охочих отримати український біометричний паспорт, - Тимчук

В окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) різко зросла кількість охочих отримати український біометричний паспорт.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив лідер групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"У "ЛДНР" різко зросла кількість бажаючих оформити біометричний паспорт громадянина України. Відповідно, різко зросла кількість "фірм і організацій", організуючих поїздки на неокуповану територію Донбасу тепер не тільки за покупками і для зняття коштів в банкоматах, але і використовують "паспортний фактор" в рекламі для залучення нових клієнтів", - написав він.

За даними Тимчука, огранізація "шоп-турів" з "можливістю оформити український біометричний (нового зразка) паспорт" фіксується за маршрутами в Маріуполь, Волноваху, Бахмут, Костянтинівку, Сєвєродонецьк та Лисичанськ, також відзначені рейси в Краматорськ і Покровськ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ не припинить постачати воду в ОРДЛО.