В Україні стартує інформаційна кампанія щодо безвізового режиму

Сьогодні, 11 травня, в Україні стартує загальноукраїнська комунікаційна кампанія щодо правил роботи безвізового режиму із країнами Євросоюзу "Відкрий Європу".

Сайт доступний за адресою openeurope.in.ua.

"Мета кампанії - роз'яснити громадянам України, які мандрують до ЄС, правила перетину кордону і перебування у ЄС. А ще - розповісти про нові можливості та переваги, які надасть українцям безвізовий режим", - йдеться в описі проекту.

На сайті наведено роз’яснення на теми "Що таке безвізовий режим з ЄС", "Як підготуватися до поїздки до ЄС", "Що важливо знати про правила перебування в ЄС", "Як підготуватися до поїздки до ЄС з дітьми".

Також на сайті зазначено, що безвізовий режим має почати роботу за 31 день та запущено зворотній відлік часу.

Організатори кампанії повідомили, що вона орієнтована на найширшу аудиторію - від студентів до пенсіонерів, подорожуючих, бізнесменів.

Зазначається, що комунікаційна кампанія охопить усі регіони України та триватиме до кінця 2018 року.

Нагадаємо, сьогодні Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання громадянам України права на безвізові подорожі.