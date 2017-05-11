В Ужгороді планують відкрити Почесне консульство Хорватії, - посол

Надзвичайний і Повноважний посол Хорватії в Україні Томіслав Відошевіч та перший секретар посольства Єлена Піріч під час приїзду на Закарпаття у четвер, 11 травня, презентували в Ужгороді фотовиставку «Зелено-блакитна Хорватія» та взяли участь в урочистій церемонії підняття Державного Прапора України та прапора Євросоюзу з нагоди схвалення безвізового режиму для України та відзначення Дня Європи. По тому дипломати дружньої країни відвідали Ужгородський національний університет.

Відошевіч розповів про намір відкрити на Закарпатті Почесне консульство Хорватії, яке має посприяти поглибленню наших двосторонніх стосунків в усіх сферах.

«Культурні, духовні та освітні зв’язки хорватів та українців мають багато спільних сторінок історії, адже певний час наші землі належали до Австро-Угорської імперії, тож нині ми б хотіли б реалізовувати спільні проекти задля розвитку економіки, культури, туризму, науки обох країн, - наголосив пан Томіслав Відошевіч під час зустрічі в ректораті УжНУ. – Символічно, що наш приїзд на Закарпаття співпав з святкуванням Дня Європи та схвалення «безвізу». Ми готові поділитися набутим досвідом на шляху до вступу в євроспільноту».

Під час розмови дипломати розповіли, що Хорватія пройшли складний шлях боротьби за свою незалежність. Був час, коли значна частина території перебувала під окупацією, а з 4 млн. 200 тис. населення 800 тис. стали біженцями. «Розуміючи ваші сьогоднішні проблеми ми готові співпрацювати та ділитися з вами досвідом у багатьох сферах, у тім числі й по відновленню економіки тимчасово окупованих територій», - наголосив. Т.Відошевіч.

Проректори УжНУ Мирослава Лендьел та Ігор Студеняк розповіли дипломатам про багатолітню тісну співпрацю між університетами Ужгорода і Загреба в науковій та освітній сферах, витоки якої сягають 1997 року. Фізика, історія, філологія – ті сфери, де ми маємо значний досвід співпраці, але вона можлива і потрібна в інших галузях, зокрема економіці, туризмі, комунікаціях. Проректори УжНУ висловили дипломату прохання посприяти поглибленню розвитку освітніх та наукових взаємин між вишами наших країн, зокрема укладення відповідної угоди між освітніми міністерствами двох країн. Хорватський дипломат погодився з такою пропозицією і зауважив, що у червні цього року відбудеться перший за всю історію незалежності наших країн офіційний візит-відповідь українського прем’єр В.Гройсмана до Загреба. У процесі його підготовки слушні пропозиції ужгородських науковців теж повинні стати предметом домовленостей, адже їхня реалізація відкриє нові горизонти для співпраці в освітній та науковій галузях двох країн з дуже схожою давньою та новітньою історією.

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Ужгород , фото автора