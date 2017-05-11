Вашингтон дав Україні чіткий сигнал про підтримку, - Чалий

Зустріч президента США Дональда Трампа та віце-президента Майкла Пенса з главою МЗС України Павлом Клімкіним стали чітким сигналом з боку Вашингтона про підтримку українців.

Таку оцінку на своїй сторінці у Facebook дав Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Валерій Чалий

«Непересічний день серед буднів дипломата. Зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом та віце-президентом Майклом Пенсом під час візиту міністра закордонних справ України Павла Клімкіна - це чіткий сигнал підтримки Народу України і Українській діаспорі Америки», - написав дипломат.

Як відомо, в середу міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває з триденним візитом у Вашингтоні, в середу провів особисті зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майклом Пенсом.

Крім того, президент США Дональд Трамп під час зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим сам порушив українську тему та підкреслив намір Сполучених Штатів залишатися в процесі врегулювання ситуації в Україні.