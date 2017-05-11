За день бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ

Ситуація в районі проведення АТО залишається складною, але контрольованою. З початку доби російсько-окупаційні війська 25 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників.

Про це інформує прес-центр АТО.

"На Донецькому напрямку противник з 82-мм мінометів та озброєння БМП вів вогонь по позиціях ЗС України в районі Луганського. Також з мінометів калібру 82 мм бойовики обстрілювали українських воїнів, які захищають Авдіївку. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та озброєння БМП незаконні збройні формування били поблизу Зайцевого. Зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь неподалік Новгородського. Поблизу н.п. Кам’янка противник обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

На Луганщині бандформування з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли українських воїнів поблизу Новозванівки. В районі н.п. Валуйське вели вогонь зі стрілецької зброї. Позиції сил АТО неподалік Кримського противник обстрілював з автоматичних станкових гранатометів, озброєння БМП, а також із мінометів калібру 120 мінометів.

Найбільше збройних провокацій проти сил АТО зафіксовано на Приморському напрямку: "Там бойовики з 82-мм мінометів били по опорних пунктах ЗС України в районі Мар’їнки, Красногорівки, Широкиного, Павлополя та Чермалика. На тій же ділянці фронту ворог подекуди застосовував гранатомети та стрілецьку зброю. Окрім того, біля Широкиного зафіксоване використання бойовиками протитанкового ракетного комплексу. В районі Водяного бандформування обстрілювали українських воїнів з станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів. Біля цього ж населеного пункту, а також в районі Лебединського вів вогонь ворожий снайпер".

"З початку цієї доби один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще троє українських захисників отримали поранення", - додали у штабі АТО.