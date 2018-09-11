Американські вчені заявляють, що нова вакцина може здолати агресивну форму раку

Нова вакцина проти раку продемонструвала 100% ефективності у мишей з агресивною формою меланоми.

Вона включає імунотерапевтичний препарат та хімічну сполуку, що підвищує його ефективність, повідомляє часопис ScienceAlert.

"Спільна терапія дала ефективну реакцію при лікуванні меланоми. Ця вакцина може тренувати організм, допомагати боротися з зовнішніми збудниками. Вона навчає імунну систему функціонувати після знищення пухлини", - повідомив один із дослідників проекту, професор Дейл Богер із дослідницького інституту Скріппса в Каліфорнії.

Дослідники спільно з науковцями Південно-західного медичного центру Техаського університету протестували майже 100 000 сполук, щоб знайти ту, що може допомогти їм підвищити ефективність протизапальної імунотерапії. Врешті-решт, вони знайшли хімічну речовину, що називається Diprovocim.

Науковці використовували групу мишей з агресивною формою меланоми. Кожній тварині давали дві дози коктейлю, другу - через 7 днів після першої. Ін'єкція була зроблена не безпосередньо в пухлину, а далеко від місця її розташування щоб побачити, чи здатні імунні клітини доправити ліки до пухлини.

Команда виявила, що після 54-денного експерименту досліджувана група мишей мала приголомшливу 100-відсоткову виживаність. "Було захоплююче бачити вакцину, яка працює одночасно з онкологічною імунотерапією”, - наголосив Богер.

Дослідники пояснюють, що вакцина працює, стимулюючи імунну систему, створюючи спеціальні клітини, які називаються пухлино-інфільтруючими лейкоцитами. Ефект від лікування зберігся навіть після того, як рак минув. Науковці намагалися відновити пухлини в організмі мишей, проте їм це не вдалося. Тварина була вже вакцинована проти раку.

Вчені вважають, що це лише перший крок у русі вперед онкологічної імунотерапії. Вони сподіваються, що через деякий час світ побачить, як цей тип вакцини проти раку може рятувати людей. Нині команда шукає компанії для подальшого тестування цієї вакцини.

Дослідження було опубліковано в працях Національної академії наук.