Асоціація європейських клубів схвалила створення третього єврокубкового турніру

Асоціація європейських клубів (ECA) схвалила створення третього єврокубкового турніру. Новий турнір, назва якого поки невідома, візьме старт в сезоні-2021/22, а участь у ньому братимуть 32 клуби. До такої ж кількості буде скорочена і кількість команд в груповій стадії Ліги Європи. Про це повідомляє Sport Arena із посиланням на прес-службу ECA.

Інформація про плани створення нового єврокубка з'явилася в ЗМІ наприкінці серпня, ця ідея прийшла на зміну варіанту зі збільшенням кількості учасників основної стадії Ліги Європи УЄФА до 64.

Regarding the future of @UEFA Club Competitions, Andrea Agnelli informed members:

"Pending approval of the @UEFA ExCo, the 'green light' has been given to introduce a third competition, bringing the overall number of clubs to 96, as of the 2021/22 season" #ECAGeneralAssembly pic.twitter.com/W8tXL1pdsN

