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Асоціація європейських клубів схвалила створення третього єврокубкового турніру

11 вересня, 2018 - 14:47
Фото twitter.com/ecaeurope

Асоціація європейських клубів (ECA) схвалила створення третього єврокубкового турніру. Новий турнір, назва якого поки невідома, візьме старт в сезоні-2021/22, а участь у ньому братимуть 32 клуби. До такої ж кількості буде скорочена і кількість команд в груповій стадії Ліги Європи. Про це повідомляє Sport Arena із посиланням на прес-службу ECA

Інформація про плани створення нового єврокубка з'явилася в ЗМІ наприкінці серпня, ця ідея прийшла на зміну варіанту зі збільшенням кількості учасників основної стадії Ліги Європи УЄФА до 64.

За задумом УЄФА і Асоціації європейських клубів (ECA), реформа дозволить збільшити привабливість Ліги Європи і вартість її маркетингових прав.

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