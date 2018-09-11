Болтон: США, Британія і Франція домовились про жорстку відповідь, якщо Асад знову застосує хімзброю

Радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявив про те, що Штати, Велика Британія і Франція домовилися про "набагато більш сильну відповідь", ніж раніше, якщо сирійська влада знову використає хімічну зброю. Про це пише Reuters.

"Ми останнім часом намагалися передати повідомлення, що якщо буде третє застосування хімічної зброї, відповідь буде набагато сильнішою. Я можу сказати, що ми консультувалися з англійцями і французами, які приєдналися до нас, коли ми завдавали другий удар, і вони також згодні з тим, що ще одне використання хімічної зброї призведе до набагато більш сильної відповіді", - наголосив він.

Раніше The Wall Street Journal із посиланням на представників американської адміністрації повідомляв про те, що президент Сирії Башар Асад дозволив своїм військам в ході атаки в провінції Ідліб застосувати хлор.

Перед тим спецпредставник США по Сирії Джим Джеффрі заявив про те, що у США є докази, що на сирійський Ідліб готується хімічна атака.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про те, шо Штати будуть "дуже злі", якщо в сирійській провінції Ідліб відбудеться насильство і застосування хімічної зброї: "Вони, сподіваюся, буде дуже, дуже розсудливими та обережними, тому що світ стежить. Не може бути бійні. Якщо буде бійня, світ буде дуже, дуже сердитий. І Сполучені Штати будуть злитися".