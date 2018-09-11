День в ООС: Бойовики 9 разів порушили "режим тиші" на Донбасі

У вівторок, 11 вересня, російські окупаційні війська дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, під час бойових дій двоє військовослужбовців були поранені.

Про це передає прес-служба ООС.

Бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, терористи не застосовували.

Бойовики обстріляли позиції ООС з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районах населених пунктів Кримське, Золоте, Катеринівка, Новолуганське, Шуми, Гнутове та Водяне.