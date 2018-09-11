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Дніпровського блогера Ананьєва взяв на поруки народний депутат

11 вересня, 2018 - 16:04
Скріншот з відео

Дніпровського блогера Валерія Ананьєва, якого поліція затримала перед презентацією власної книги про події на Донбасі, взяв на поруки народний депутат Андрій Денисенко.

Про це депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Взяв на поруки Валеру Ананьєва, який, сподіваюся, все таки найближчим часом презентує свою книгу вдячній дніпровській публіці», - написав Денисенко.

Він відзначив абсолютно правову, коректну та доброзичливу позицію органів МВС, завдяки якій вдалося звільнення Валерія.

«Як людина, яка тривалий час спільно з правозахисною групою Січ займається відстоюванням прав патріотів, добровольців та військовослужбовців, ніякої зради в діях поліцейських не вбачаю», - додав депутат.

Він зауважив, що активність потерпілої сторони закінчиться примиренням сторін без розгляду справи.

Наразі Валерій на свободі.

Нагадаємо, що у Дніпрі затримали учасника АТО Ананьєва.

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