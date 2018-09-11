Дніпровського блогера Ананьєва взяв на поруки народний депутат

Дніпровського блогера Валерія Ананьєва, якого поліція затримала перед презентацією власної книги про події на Донбасі, взяв на поруки народний депутат Андрій Денисенко.

Про це депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Взяв на поруки Валеру Ананьєва, який, сподіваюся, все таки найближчим часом презентує свою книгу вдячній дніпровській публіці», - написав Денисенко.

Він відзначив абсолютно правову, коректну та доброзичливу позицію органів МВС, завдяки якій вдалося звільнення Валерія.

«Як людина, яка тривалий час спільно з правозахисною групою Січ займається відстоюванням прав патріотів, добровольців та військовослужбовців, ніякої зради в діях поліцейських не вбачаю», - додав депутат.

Він зауважив, що активність потерпілої сторони закінчиться примиренням сторін без розгляду справи.

Наразі Валерій на свободі.

Нагадаємо, що у Дніпрі затримали учасника АТО Ананьєва.