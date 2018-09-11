Фракція "Самопоміч" в Київраді саморозпустилася

Фракція "Об'єднання "Самопоміч" в Київській міськраді ухвалила рішення про припинення своєї діяльності та розпуск. Про це оголосив голова фракції Сергій Гусовський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У заяві, яку зачитав Гусовський, відзначається незгода з діями і рішеннями керівництва партії щодо оцінки діяльності фракції в Київраді.

Фракція також заявляє про безпідставність і провокаційність публічно висловлених лідерами партії звинувачень на адресу фракції і окремих її членів.

У заяві зазначено, що фракція не згодна з мовою ультиматумів, погроз і практикою приниження гідності.

Фракція висловила незгоду з внутрішньопартійною культурою, порядком і способом прийняття управлінських рішень в партії, методом і тональністю внутрішньопартійної комунікації.

6 вересня виконавчий комітет партії "Самопоміч" прийняв рішення про виключення депутатів Київради Сергія Гусовського, Олексія Руденка, Сергія Харчука і Вадима Васильчука зі складу членів партії, аргументувавши це значною шкодою репутації політичної сили.

"Ці депутати підтримали рішення Київської міської ради про виділення родичам їхнього колеги Романа Марченка земельних ділянок в місті Києві, які попередньо були незаконно ним же захоплені", - повідомила прес-служба партії.