Ніколи не змінюй правді! Змінюй правду!
Станіслав Єжи Лец, польський поет, філософ, письменник-сатирик

Google запускає пошуковик по базам даних для журналістів та дослідників

11 вересня, 2018 - 21:49
Фото Reuters

Компанія Google представила бета-версію пошукового сервісу Dataset Search, який стане в пригоді науковцям, дослідникам і журналістам.

Нова опція частково працює на базі розмітки Dataset, йдеться у блозі компанії.

Бета-версія сервісу доступна за лінком. Пошук зокрема дозволяє знаходити статистику, пов’язану з навколишнім середовищем і соціальними науками, дані урядів і новинних ресурсів на кшталт ProPublica.

Зокрема, при складенні запиту щодо статистики погоди користувачі побачать дані з NASA і NOAA, а також з академічних сховищ, таких як сервіс Dataverse, що належить Гарвардському університету, і установі Consortium for Political and Social Research (ICPSR), яка об’єднує дані вчених декількох вузів.

Google порадила власникам сайтів із контентом у форматі великих даних позначати його згідно відкритого стандарту, щоб спростити користувачам пошук у Dataset Search.

“Коли все більше сховищ даних будуть використовувати стандарт Schema.org для опису свого контенту, різноманітність і охоплення наборів даних, які користувачі можуть знайти в Dataset Search, буде рости”, – прогнозують у компанії.

Зараз Dataset Search доступний кількома мовами, однак їхню кількість у майбутньому планують збільшити.

Джерело: День

Більше новин

НБУ затвердив основи грошово-кредитної політики на 2019 год
У Вінниці представили особисті речі та книги української письменниці та мандрівниці Олени Блаватської
КНУ потрапив до світового рейтингу за якістю працевлаштування студентів
У Каталонії пройшли масові демонстрації прихильників відділення від Іспанії
Хімвикиди у Криму: В землі збільшилася концентрація сульфатів
Правоохоронці затримали "заступника голови Севастопольської міської держадміністрації", - Луценко

Новини партнерів

Loading...