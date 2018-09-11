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Хімвикиди у Криму: В землі збільшилася концентрація сульфатів

11 вересня, 2018 - 20:05
Фото twitter.com-UN

У ґрунті біля адміністративної межі з окупованим Росією Кримом виявили збільшення концентрації сульфатів.

Про це заявили у Державній екологічній інспекції України.

Проби були відібрані 5 вересня в шести населених пунктах: в с. Олександрівка, с. Преображенка у Каланчацькому районі та в с. Першокостянтинівка, с. Григорівка, с. Нововолодимирівка, с. Іванівка у Чаплинському районі Херсонської області.

"За результатами проведених досліджень у порівнянні з пробами відібраними 31.08.2018 в с. Першоконстянтинівка, вміст сульфатів збільшився з 78,2 мг/дм3 до 119,32 мг/дм3, біля свердловини питної води на території Преображенківської сільської ради вміст сульфатів збільшився з 312,8 мг/дм3 до 617,4 мг/дм3, хлоридів з 46,15 мг/дм3 до 103,0 мг/дм3", - заявили у відомстві.

У Держекоінспекції зазначили, що було проведено також аналіз поверхневих вод Чорного моря в межах Каланчацького та Скадовського районів Херсонської області. Згідно з результатами, вміст розчиненого кисню знаходиться у межах 7,1 – 7,4 мгО2/дм3 (норма 6,0 мгО2/дм3). Водневий показник рН та вміст сірководню знаходяться в межах норми.

Нагадаємо, що МінТОТ опублікувало знімки "Кримського титану", які свідчать про техногенну аварію.

Джерело: День

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