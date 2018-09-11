Ніколи не змінюй правді! Змінюй правду!
Станіслав Єжи Лец, польський поет, філософ, письменник-сатирик

Італія через суперечку щодо мігрантів може скоротити фінансування ООН

11 вересня, 2018 - 12:24
Фото Reuters

Уряд Італії може зменшити внески до Організації Об'єднаних Націй через суперечку щодо мігрантів. Про це повідомляє ANSA з посиланням на міністра внутрішніх справ і віце-прем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні, передає "Укрінформ". 

"Міністр внутрішніх справ і віце-прем'єр-міністр Маттео Сальвіні заявив у понеділок, що Італія розгляне скорочення фінансування ООН (через мігрантів - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Сальвіні додав, що італійський уряд щороку переказує понад 100 мільйонів євро на рахунки ООН, і тому вважає необхідним перевірити доцільність використання коштів.

Крім того, він заявив, що може також назвати багато країн, куди міжнародній організації краще би було відправити моніторингову місію перед Італією.

Раніше новий верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет заявила, що організація хоче надіслати моніторингову місію до Італії через повідомлення про численні напади в країні на мігрантів африканського походження та ромів.

Джерело: Укрінформ

Більше новин

На "Кримському титані" сталася техногенна аварія, – глава Херсонської ОДА
Фракція "Самопоміч" в Київраді саморозпустилася
НАБУ викликало Кононенка на допит у справі Онищенка, - Ситник
У Швеції помилилися під час підрахунку голосів – результати виборів змінено
Угорщину можуть позбавити права голосу в Раді ЄС
МЗС засуджує незаконний візит швейцарського політика до окупованого Криму

Новини партнерів

Loading...