Італія через суперечку щодо мігрантів може скоротити фінансування ООН

Уряд Італії може зменшити внески до Організації Об'єднаних Націй через суперечку щодо мігрантів. Про це повідомляє ANSA з посиланням на міністра внутрішніх справ і віце-прем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні, передає "Укрінформ".

"Міністр внутрішніх справ і віце-прем'єр-міністр Маттео Сальвіні заявив у понеділок, що Італія розгляне скорочення фінансування ООН (через мігрантів - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Сальвіні додав, що італійський уряд щороку переказує понад 100 мільйонів євро на рахунки ООН, і тому вважає необхідним перевірити доцільність використання коштів.

Крім того, він заявив, що може також назвати багато країн, куди міжнародній організації краще би було відправити моніторингову місію перед Італією.

Раніше новий верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет заявила, що організація хоче надіслати моніторингову місію до Італії через повідомлення про численні напади в країні на мігрантів африканського походження та ромів.