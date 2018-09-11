Ніколи не змінюй правді! Змінюй правду!
Станіслав Єжи Лец, польський поет, філософ, письменник-сатирик

Кабмін планує закласти у Держбюджет-2019 дефіцит на рівні 2,2%

11 вересня, 2018 - 12:41
Фото з архіву "Дня"

Кабінет міністрів України закладає у проекті Державного бюджету на 2019 рік дефіцит на рівні 2,2%. Про це сьогодні сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час форуму "Повна мобілізація: спільний план дій" у Києві, передає УНН.

"Ми плануємо на наступний рік у державному бюджеті зменшення граничного дефіциту з 2,4% до 2,2%. Це та рамка, яку ми маємо сьогодні утримувати", — сказав він.

Також, за словами прем’єра, Стратегія управління державним боргом передбачає до 2020 року зменшення державного боргу відносно до ВВП не менше 50%.

Зазначимо, як наголосив Гройсман, уряд планує вчасно подати проект бюджету 2019 року до парламенту — 15 вересня.

Нагадаємо, у Держбюджеті на 2018 рік був закладений граничний обсяг дефіциту у сумі 81 млрд 849,4 млн грн.

 

Джерело: УНН

Більше новин

В Україні прискорилося зростання цін
США і ЄС почали торгівельні переговори на високому рівні, - Мальмстрьом
Євросоюз працює над посиленням боротьби з відмиванням грошей, - ЗМІ
Заступник голови Єврокомісії відвідає Україну для підписання макрофінансової програми ЄС
ООН: Через посуху у світі впаде виробництво зерна
У Мексиці "Starbucks" відкрила першу кав’ярню, де працюватимуть лише літні люди

Новини партнерів

Loading...