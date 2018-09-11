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КНУ потрапив до світового рейтингу за якістю працевлаштування студентів

11 вересня, 2018 - 20:50
Фото geol.univ.kiev.ua

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка потрапив до світового рейтингу з працевлаштування студентів QS Graduate Employability Rankings 2019.

Установа опинилася на позиції у межах 301-500.

"У той час, як багато хто з провідних університетів випускає висококваліфікованих спеціалістів щороку, роботодавці часто висловлюють стурбованість через те, що академічні установи роблять недостатньо, щоб підготувати студентів до світу роботи. Однак це не стосується університетів, які увійшли до рейтингу, особливо лідерів", - йдеться в повідомленні.

Перше місце посів Массачусетський технологічний інститут, друге - Стенфордський університет, третє - Каліфорнійський університет.

Київський національний університет перебуває на позиції у межах 301-500. Зазначається, що цей університет - класична науково-дослідна установа, яка фокусується на освіті, дослідженнях та інноваціях. Крім того, високий статус університету підкріплюється досягненнями його співробітників.

Джерело: День

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