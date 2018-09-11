Літак "Мрія" без зупинок долетів до США та встановив новий рекорд

Екіпаж українського літака "Антонов" Ан-225 "Мрія" виконав безперервний переліт із Гостомеля на тихоокеанське узбережжя США в Міжнародний аеропорт Окленда. Це найтриваліша відстань, яку доводилося долати літаку Антонов Ан-225 "Мрія", написав у своєму Facebook Віталій Трубников у вівторок, 11 вересня.

"Сьогодні екіпаж українського літака Антонов Ан-225 "Мрія" виконав безперервний переліт із Гостомеля на тихоокеанське узбережжя США в Міжнародний аеропорт Окленда тривалістю 13 годин на відстань 9800 км. Далі їх чекають Гаваї та острів Гуам", - написав Трубников.

Нагадаємо, що на рахунку "Мрії" понад 200 рекордів, зафіксованих Міжнародною авіаційною федерацією і в Книзі рекордів Гіннесса. Зокрема, у 2001 році гігант побив абсолютний рекорд вантажності, піднявши 253,8 т вантажу на висоту 10 700 м.

Літак створений конструкторським бюро ім.Антонова в 1988 р. і відноситься до категорії надважких транспортних літаків. Маса порожнього судна становить 250 т, довжина – 84 м, висота – 18,1 м, розмах крила – 88,4 м. Кожна з основних стійок шасі має сім пар коліс.

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Комерційні рейси "Мрія" здійснює від 2001 року. У середньому 12-15 контрактів з цілого світу на рік. Половина замовлень – від військових, зокрема країн-членів НАТО.

З 2006 року, в рамках програми SALIS, негабаритні стратегічні далекі авіаперевезення забезпечувалися в інтересах майже двох десятків держав-членів НАТО та ЄС. Їх виконувало спільне підприємство Ruslan International, яке включало українські "Авіалінії Антонова" (7 Ан-124 та Ан-225) та російську ВК "Волга-Днепр" (10 Ан-124-100).

Восени 2016 року керівник ДП "Антонов" Олександр Коцюба заявив, що українська компанія вийде з СП з росіянами до кінця року. Після чого, в наступному році, обидві компанії виконували перевезення вантажів по програми SALIS самостійно. А у 2018 році авіакомпанія з РФ відмовилася від участі в тендері на перевезення для НАТО. Тож у концерні "Антонов" очікують, що відтепер українські Ан-124 "Руслан" та Ан-225 "Мрія" Альянс замовлятиме частіше.

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