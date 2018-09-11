МінТОТ опублікувало знімки "Кримського титану", які свідчать про техногенну аварію

Міністерство у справах тимчасово окупованих територій опублікувало супутникові знімки Кримського титану, на яких видно ремонтні роботи на заводі.

У відомстві зазначають, що якщо порівнювати знімки від 11.07.2018 та від 09.09.2018, то видно, що в зазначений період на підприємстві ремонтували дах.

За словами експертів, це свідчить, що керівництво заводу займалося ліквідацією наслідків якоїсь аварії, яка могла бути спровокована "порушенням технологічного циклу".

Нагадаємо, що слідчі поліції АР Крим розглядають три версії, які могли призвести до отруйних викидів на заводі “Кримський титан”.