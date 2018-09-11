Місія ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками житлового квартала Майорська

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала обстріл бойовиками Майорська з великокаліберних кулеметів. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил з посиланням на інформацію від української сторони СЦКК.

"7 вересня СММ ОБСЄ зареєструвала обстріл Майорська із застосуванням великокаліберних кулеметів, внаслідок якого було пошкоджено житлове приміщення на 3 поверсі 5-поверхового будинку. Українська сторона СЦКК направила спостережну групу для перевірки та фіксації факту пошкодження цивільних помешкань за результатами обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Так, відповідно до звіту СММ ОБСЄ, опублікованому 10 вересня, на тимчасово окупованій території у районі населеного пункту Хрустальний зафіксоване важке озброєння – 8 одиниць 122 мм РСЗВ БМ-21 "Град" збройних формувань РФ, розміщених з порушенням ліній відведення.

"Збройні формування Російської Федерації продовжують перешкоджати діяльності патрулів СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях. 8 та 9 вересня бойовики збройних формувань РФ не надали представникам СММ ОБСЄ доступ для проведення моніторингу у районах населених пунктів Верхньошироківське, Южна Ломуватка та Хрустальний", - зазначили в штабі ООС.

Також наголошується, що протягом 10 вересня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушували режим припинення вогню на Донбасі, при цьому тричі застосовувались 120 мм та 82 мм міномети, заборонені Мінськими домовленостями.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу бойовики 24 рази обстріляли позиції українських військових, 1 солдат загинув, 2 поранені. Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.