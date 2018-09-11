МЗС засуджує незаконний візит швейцарського політика до окупованого Криму

Посольство України в Швейцарії засуджує незаконний візит делегації на чолі з колишнім членом Ради Кантонів Едуардом Белзером в окупований РФ український Крим. Про це йдеться в повідомленні посольства.

У повідомленні йдеться про те, що візит Белзера до Криму є порушенням українського законодавства і суперечить офіційній позиції Швейцарії про невизнання окупації Криму Росією. Посольство висловило співчуття тим, що в Швейцарії знайшлися особи, які дали себе використати в цілях російської пропаганди.

"Цінуємо, що влада Швейцарії послідовно підтримує територіальну цілісність України і сподіваємося, що цьому візиту буде дана належна оцінка. Україна залишає за собою право застосувати до іноземних громадян, які порушують правила в'їзду на окуповані території, санкційні заходи", - йдеться в повідомленні МЗС.