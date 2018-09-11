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На Чернігівщині викрили адміністратора антиукраїнських спільнот у соцмережах

11 вересня, 2018 - 14:13
Фото Радіо "Свобода"

У Чернігівській області співробітники СБУ викрили адміністратора антиукраїнських спільнот у соціальних мережах. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Правоохоронці встановили, що мешканець Прилуцького району створював у соцмережах акаунти, через які адміністрував антиукраїнські групи", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чоловік розповсюджував матеріали, які містили заклики до зміни меж території України, повалення конституційного ладу та державної влади, пропагував діяльність терористичних організацій "Л/ДНР", поширював інформацію, що дискредитує ЗСУ.

Під час проведення санкціонованих слідчих дій за місцем проживання адміністратора співробітники СБ України виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами здійснення антиукраїнської діяльності. Дії зловмисника кваліфіковані за ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) КК України.

У рамках відкритого кримінального провадження проводиться перевірка стосовно зв’язків пропагандиста з російськими спецслужбами та бойовиками незаконних збройних формувань ОРДЛО. Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у скоєнні зазначеного злочину. Тривають невідкладні слідчі дії.

Раніше повідомлялся, що Служба безпеки України виявила у своїх лавах ворожого агента, якого було заарештовано 18 серпня. 

Джерело: День

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