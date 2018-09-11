На "Кримському титані" сталася техногенна аварія, – глава Херсонської ОДА

На заводі "Титанові інвестиції", розташованому на території окупованого Криму, відбулася техногенна аварія. Про це під час прес-конференції повідомив очільник Херсонської області Андрій Гордєєв, передає УНН.

"За інформацією, добутою агентурно, у них (на заводі "Кримський титан" в Армянську, - ред.) була техногенна аварія. Чим вона викликана – буде з'ясовуватися. Але те, що вони (окупаційна влада, - ред.) приховували це від громадян, – це правда. Наскільки нам відомо, вони в авральному порядку засипають той накопичувач кислоти фосфат-гіпсом та вапном з метою погашення реакцій сірчастої кислоти і припинення її викидів в атмосферу", - зазначив Гордєєв.

За його словами, ситуація у Херсонській області нормалізовується. Цілодобово проводиться моніторинг повітря, беруться аналізи фруктів та овочів, а також забори води та ґрунтів. В оздоровчих таборах Херсонщини розмістили 548 дітей, у тому числі жінок з маленькими дітьми.

"Буквально вчора ввечері я був у них. Вони почувають себе добре", - додав губернатор.

Він також зазначив, що на території Херсонської області був виконаний весь комплекс заходів превентивного характеру.

"На завтра призначена комісія з надзвичайних ситуацій, де ми заслухаємо доповіді всіх територіальних підрозділів. Зокрема Держекоінспекції, Держпродслужби, медиків і всіх організацій, які пов'язані із діагнозом цієї ситуації. У випадку позитивної ситуації ми приймемо рішення про припинення упереджувальних заходів", - повідомив Гордєєв.

Як повідомлялося раніше, Головне управління Нацполіції в АР Крим допитує постраждалих внаслідок діяльності заводу "Титан".

У Каланчацькому і Чаплинському районах Херсонської області, які прилягають до адмінмежі з окупованим Росією Кримом, працюють бригади лікарів та пересувна моніторингова лабораторія, яка досліджує рівень забруднюючих речовин у повітрі.