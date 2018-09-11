На Львівщині триває фотовиставка "Білий янгол Антонича"

У селі Бортятин Мостиського району на Львівщині відкрилась фотовиставка «Білий янгол Антонича» за мотивами його поезій відомої львівської фотомисткині Наталії Ратушної. Виставка, яка експонується в музеї-садибі родини Антоничів, присвячена 109-ій річниці поета, яку відзначатимемо на початку жовтня.

Фотомисткиня зуміла «відчитати» поезію Антонича засобами сучасного фотомистецтва. Особливо вдалося їй відтворити на світлинах крилату метафору поета. Кожна фоторобота – це цитата із поезії Антонича, і якось дуже зворушливо відчитується це у місці, яке наскрізь «дихає Антоничем», – у збереженій сільській плебанії, де мешкали його батьки, де поет провів свої юнацькі роки. Будучи студентом Львівського університету, він часто приїжджав до Бортятина, де душпастирював його батько, тут зустрічався з місцевою молоддю, і все оточення надихало його на поезію.

«Я колись сама писала вірші, – згадує автор фотовиставки Наталія Ратушна, – але фотоапарат був завжди біля мене, й цей напрямок творчості переміг у тій внутрішній боротьбі, та любов до поезії залишилася на все життя. Якось, перечитуючи вкотре збірку Антонича, я знайшла багато відповідей на свої питання щодо мистецтва, буття, щоденної багатовимірної філософії… У поезії Антонича домінує постійний мотив гармонії, він прагне постійної досконалості, але ніяк не може її досягти, бо це поет багатовимірний. Антонич дуже близький мені по духу. З певним відчуттям неспокою прагну знайти власний світ, і в цьому поет Богдан-Ігор Антонич мені дуже допомагає».

На відкритті фотовиставки своїми роздумами про творчість поета, про мистецтво фотографії і сучасні тенденції в культурному житті мегаполісів та маленьких віддалених сіл поділились письменник, доктор філологічних Іван Лучук, заслужений художник України, скульптор Любомир Яремчук, краєзнавець, директор приватної бібліотеки Анатолій Недільський. Їхні виступи чергувались з читання поезії Антонича школярами місцевої школи.

Йосип Марухняк, Львівщина, фото автора