На референдумі щодо НАТО 67% українців підтримали б долучення до Альянсу, - опитування

Станом на серпень цього року 42% громадян України переконані, що членство в НАТО є найкращою гарантією національної безпеки. Такі дані соціологічного опитування оприлюднив політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Руслан Кермач на прес-конференції, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, згідно з результатами опитування у серпні, 42% українців вважають членство у НАТО найкращою гарантією національної безпеки.

Соціолог відзначив: якщо враховувати дані опитувань за 2012 рік, то за цей час частка тих, хто вважає шлях вступу до НАТО кращим за інші опції безпеки, зросла більш ніж утричі - з 13% до нинішніх 42%.

Кермач також поінформував, що в регіональному вимірі вступ до НАТО підтримується абсолютною більшістю громадян на заході (71%) та в центрі України (52%), тоді як на сході та півдні ця підтримка дещо менша - 32% та 20% відповідно.

Згідно з даними опитування, готовність взяти участь у референдумі щодо членства в НАТО, якби він відбувся у серпні цього року, взяли б 63% опитаних українців, із яких 67% проголосували б за вступ до Альянсу, а 28% - проти.

Основну функцію НАТО населення України вбачає у захисті країн-учасниць блоку від збройного нападу (37%). До важливих функцій, які наразі виконує НАТО, респонденти віднесли також боротьбу з міжнародним тероризмом (27%), тоді як майже стільки ж побачили в НАТО інструмент впливу США на політичні процеси у світі та Європі (25%).

Водночас загалом лише близько 11% респондентів вважають, що вони добре інформовані, що таке НАТО, а наявність в інформпросторі чималої кількості інформаційних матеріалів щодо Альянсу відзначають 14% опитаних громадян. Разом з тим, згідно з результатами опитування ідею військового союзу з Росією та іншими країнами СНД проти іншими безпековими опціями підтримують 6% респондентів.

Загальнонаціональне опитування населення України було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології з 16 по 28 серпня 2018 року. Усього опитано 2041 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України (у 110 населених пунктах) за винятком тимчасово окупованих територій АР Крим та Донецької й Луганської областей. Теоретично похибки вибірки становить 2,3%.

Нагадаємо, два роки тому, як свідчили дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), вступ України до НАТО готові підтримати майже 40% українців, третина українців виступала проти.