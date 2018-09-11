НАБУ викликало Кононенка на допит у справі Онищенка, - Ситник

Національне антикорупційне бюро України викликало першого заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігоря Кононенка на допит у справі Олександра Онищенка.

Про це на брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає "РБК-Україна".

Нагадаємо, Онищенко фігурує у справі про зловживання під час реалізації газу, видобутого за участю компанії "Укргазвидобування". За даними слідства, державі було завдано збитків на суму приблизно 3 млрд грн. Слідство встановило причетність до незаконної схеми 29 осіб, включно з Онищенком.

За інформацією Генеральної прокуратури, нардеп покинув Україну 2 липня 2016 року.

5 липня того самого року Верховна Рада підтримала подання генпрокурора про притягнення до відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Сам він відмовився бути присутнім на засіданні парламенту, заявивши, що його "підставили і кинули".

У січні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України звернулися до влади Іспанії й Німеччини із проханням про екстрадицію політика.

Наприкінці 2017 року Іспанія розпочала процедуру екстрадиції розшукуваного народного депутата Олександра Онищенка, суд зобов’язав його з’являтися кожного місяця.