НБУ затвердив основи грошово-кредитної політики на 2019 год

Рада Національного банку України (НБУ) затвердила Основні принципи грошово-кредитної політики на 2019 рік і середньострокову перспективу.

Про це повідомив член ради Василь Фурман на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні Рада НБУ затвердила Основні принципи грошово-кредитної політики на 2019 і середньострокову перспективу", - зазначив Фурман.

Основними принципами грошово-кредитної політики на 2018 рік і середньострокову перспективу передбачалося, що середньострокова мета по інфляції (приріст індексу споживчих цін в річному вимірі) складе 5% ± 1 п. П. І буде досягатися в 2018-2020 роках.