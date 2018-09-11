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НБУ затвердив основи грошово-кредитної політики на 2019 год

11 вересня, 2018 - 21:24
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Рада Національного банку України (НБУ) затвердила Основні принципи грошово-кредитної політики на 2019 рік і середньострокову перспективу.

Про це повідомив член ради Василь Фурман на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні Рада НБУ затвердила Основні принципи грошово-кредитної політики на 2019 і середньострокову перспективу", - зазначив Фурман.

Основними принципами грошово-кредитної політики на 2018 рік і середньострокову перспективу передбачалося, що середньострокова мета по інфляції (приріст індексу споживчих цін в річному вимірі) складе 5% ± 1 п. П. І буде досягатися в 2018-2020 роках.

Джерело: День

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