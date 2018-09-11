Отруєння в Солсбері: Стало відомо про перевербованого агента РФ та ще 4 підозрюваних

У справі про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері фігурують шестеро підозрюваних. Як повідомляє Daily Mirror із посиланням на джерела у спецслужбах, четвірка учасників операції була потрібною для того, щоб стежити за Скрипалем, поки вже відомі підозрювані Алєксандр Пєтров і Руслан Боширов наносили "Новічок" на дверну ручку.

"Вони також були на випадок, якби щось пішло не так, наприклад, трапилася ДТП", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що злочинна група із шести осіб називалася в ГРУ кодовим словом "Чистильники" (cleaners), передає "ЄП".

Російські військові агенти, які намагалися вбити екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, були виявлені завдяки новоспеченому російському шпигуну, завербованому британською розвідкою MI6 у Римі. Про це повідомляють джерела у розвідці, пише Express.

Названого Аполоном шпигуна РФ завербував агент MI6 через кілька тижнів після атаки в Солсбері, йдеться у матеріалі. Росіянин нібито висловив бажання покинути РФ через переконання, що Путін налаштований розпалювати конфлікт із Заходом.

Зазначається, що російський шпигун, який співпрацює з британцями, мав посаду у посольстві Росії в Римі, однак його реальна робота полягала в тому, щоб збирати секретну інформацію про НАТО.

Нещодавно відставний агент MI6 заявив, що Аполлон відвідував Британію на початку квітня i надавав офіцерам секретної розвідки "широкий спектр рутинної та конфіденційної інформації" про масштабну шпигунську мережу в Москві.

Британська прокуратура минулого тижня заявила, що підозрювані співробітники ГРУ РФ Алєксандр Пєтров і Руслан Боширов наносили "Новічок" на дверну ручку будинку Скрипалів. Аполлон також назвав їхні справжні імена.

Хоча Пєтров та Боширов були ідентифіковані на ранніх стадіях розслідування, однак відповідні повідомлення з'явилися лише минулого тижня у зв'язку із секретністю розслідування та з тим, що Британія отримувала європейський ордер на арешт росіян.

"Ми знаємо, що вони були в Німеччині, Франції неодноразово і в Нідерландах. Пєтров раніше відвідував лише Велику Британію. Ідея полягала в тому, щоб побачити, чи не залишать вони Росію після Солсбері. Ми були готові", - розповіло джерело.

"Ми повідомили восьми країнам, але в цей час було прийнято рішення не поширювати червоні повідомлення по "Інтерполу", оскільки деякі країни публікують їх", - зазначив співрозмовник.

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