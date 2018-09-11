Правоохоронці затримали "заступника голови Севастопольської міської держадміністрації", - Луценко

Правоохоронці затримали громадянина, який після окупації Криму Росією назвав себе "заступником голови Севастопольської міської держадміністрації".

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Кримські управління СБУ та прокуратури на підставі судового рішення затримали громадянина Кизименка, який після окупації оголосив себе "заместителем председателя Севастопольской городской государственной администрации", - написав Луценко.

За даними слідства, як розповів генпрокурор, на цій "посаді" він сприяв створенню окупаційних органів влади, передавав окупантам службову документацію, а також сприяв РФ у підривній діяльності проти України.