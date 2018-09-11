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Представник ОБСЄ відвідав українських полонених в ОРДЛО

11 вересня, 2018 - 19:25
Фото Reuters

Координатор від ОБСЄ з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі у Мінську Тоні Фріш відвідував тюрми з українськими бранцями на окупованій території Донбасу

Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко у своєму Facebook.

"Ми наполягали на цій його поїздці ще з травня, коли стало зрозуміло, що попри всі наші зусилля, процес звільнення заручників знову блокується РФ і їх маріонетками, а наші хлопці в Донецьку і Луганську залишаються в повній ізоляції, без права на дзвінок і листування , без доступу МКЧХ", - повідомила представник України на переговорах ТКГ у Мінську.

Як зазначила Геращенко,  на окупованих територіях посол Фріш зміг зустрітися лише з кількома військовими з того першочергового списку, який українська сторона подала з вимогою відвідати і підтримати українських полонених. І це, за її словами, вдалося вперше за всі ці роки.

Натомість негативним є те, що допустили Фріша менш, ніж до половини із списку полоненеих. Особливо тривожною, за словами Геращенко, є ситуація з окупованим Луганськом, де кілька українських військових перебувають в повній ізоляції. 

"Це ще і ще раз наводить на думку, що їх катують, тому й ховають. Також в Мінську ми неодноразово піднімали перед Послом прохання добиватися від окупаційної влади забезпечення права на дзвінок і листи незаконно утримуваним. Чи є результати- будемо знати вже скоро", - зазначила Геращенко.

Джерело: День

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