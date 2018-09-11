Ryanair планує запустити рейси з Херсона

Найближчим часом з міжнародного аеропорту "Херсон" будуть запущені рейси лоукоста Ryanair.

Про це заявив радник міністра інфраструктури України Юрій Гусєв, повідомляє кореспондент агентства, передає Укрінформ.

"Я як радник міністра інфраструктури можу повідомити вам секретну інформацію - Ryanair літатиме в Херсоні", - заявив Гусєв.

За його словами, "Ryanair, як і інші лоукости, сьогодні розглядає Херсон, як хаб на півдні України".

Як зазначив радник міністра інфраструктури, нині херсонський аеропорт, пасажиропотік якого вже перевищує 100 тисяч пасажирів, є найпривабливішим в Україні.

"Згідно з висновками міжнародної фінансової корпорації, яка проводила дослідження регіональних аеропортів України, пасажиропотік в аеропортах значно зростає, і аеропорт Херсона є найпривабливішим", - наголосив чиновник.

За його словами, стільки в Херсоні ще не літало пасажирів за час незалежності України. А до кінця року число пасажирів аеропорту "Херсон" буде вже 130-140 тисяч", - підкреслив Гусєв.