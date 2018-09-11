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Сестра Сенцова розповіла деталі його заповіту

11 вересня, 2018 - 21:40
Фото Reuters

Український політв’язень Олег Сенцов передав своїй соратниці з Криму роботу над своїми незакінченими фільмами і сценаріями.

Про це повідомила двоюрідна сестра режисера Наталія Каплан у коментарі "Крим.Реалії".

"Він склав заповіт на ім’я своєї подруги, соратниці. Вона з Криму. Ім’я я називати не буду. Просить, щоб у разі його смерті їй передали роботу над його фільмами незакінченими, сценаріями. Щоб вона розпоряджалася ними, як вважає за потрібне сама або, якщо вона відмовиться, щоб передала це тому, хто зможе з цим впоратися. Фінансова сторона питання – гонорари і так далі – дітям звісно", – розповіла Каплан.

Станом на 11 вересня, Олег Сенцов голодує 121 день.

Джерело: Радіо Свобода

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