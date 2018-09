США на конференції ОБСЄ закликали РФ звільнити українських політв’язнів

Глава американської делегації ОБСЄ, посол Майкл Козак знову закликав Російську Федерацію звільнити ув’язненого українського режисера Олега Сенцова та інших українських політичних в’язнів. Про це повідомляє місія США при ОБСЄ, пише "Радіо Свобода".

У своєму виступі посол нагадав, що в заключній заяві минулорічного засідання делегація Сполучених Штатів закликала до звільнення режисера Олега Сенцова та інших громадян України, які перебувають в ув’язненні у Російській Федерації через мирну опозицію до окупації Криму та агресії на сході України.

"Коли ми відкриваємо конференцію 2018 року, пан Сенцов перебуває в небезпечному стані здоров’я на 120-й день свого голодування, протестуючи проти незаконного позбавлення волі з боку Росії понад 60 його співвітчизників. Ми закликаємо Росію звільнити цих ув’язнених", – наголосив глава американської делегації.

Майкл Козак зазначив, що продовження російської агресії проти України суперечить усім десяти фундаментальним принципам Гельсінкського заключного акту, зокрема недоторканність кордонів та територіальну цілісність держав. А Сенцов та його ув’язнені українські співвітчизники є втіленням зв’язку між порушеннями міжнародної безпеки Росії та її зловживанням правами людини.

Just now at #HDIM2018 opening session, civil society from across @OSCE region stood up during #Russia's statement in silent protest against the unjust, ongoing imprisonment of Oleh #Sentsov & other political prisoners.#Russia should heed their call and #FreeSentsov immediately. pic.twitter.com/DeWbMcUzcA

— U.S. Mission to OSCE (@usosce) September 10, 2018