США закликають РФ припинити репресії кримчан

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні вимагає від Росії припинити тактику примусових зникнень і катувань у тимчасово окупованому Криму з метою переслідування та придушення інакомислячих громадян.
Про це ідеться у повідомленні посольства на Twitter.
“Росія повинна повернути кримчан до їхніх сімей і припинити тактику примусових зникнень і катувань з метою переслідування та придушення їх політичного інакомислення”, - зазначили у посольстві.
Американські дипломати, зокрема, нагадали, що один зі зниклих у Криму - Тимур Шаймарданов, який планував вранці піти до банку, а потім забрати свого 8-річного сина зі школи, так і не прийшов до школи.
“Ми глибоко стурбовані зникненням кримчан, включаючи Тимура”, - підкреслили у посольстві США.
1/2 #ЗникліУКриму: Тимур Шаймарданов планував вранці піти до банку, а потім зібрати свого 8-річного сина зі школи. Він так і не прийшов до школи. Ми глибоко стурбовані зникненням кримчан, включаючи Тимура. pic.twitter.com/FHFEv7adXq
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 11, 2018