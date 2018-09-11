США закликають РФ припинити репресії кримчан

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні вимагає від Росії припинити тактику примусових зникнень і катувань у тимчасово окупованому Криму з метою переслідування та придушення інакомислячих громадян.

Про це ідеться у повідомленні посольства на Twitter.

“Росія повинна повернути кримчан до їхніх сімей і припинити тактику примусових зникнень і катувань з метою переслідування та придушення їх політичного інакомислення”, - зазначили у посольстві.

Американські дипломати, зокрема, нагадали, що один зі зниклих у Криму - Тимур Шаймарданов, який планував вранці піти до банку, а потім забрати свого 8-річного сина зі школи, так і не прийшов до школи.

“Ми глибоко стурбовані зникненням кримчан, включаючи Тимура”, - підкреслили у посольстві США.