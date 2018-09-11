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Синод Вселенського патріархату очікується 9-11 жовтня, - Зоря

11 вересня, 2018 - 11:39
Фото umoloda.kiev.ua

На Синоді Вселенського патріархату, який очікується 9-11 жовтня, ймовірно буде заслухано звіт призначених в Україну екзархів. Таке припущення висловив архієпископ, речник УПЦ КП Євстратій Зоря в інтерв'ю "Укрінформу", відповідаючи на запитання, яким є завдання призначених в Україну екзархів.

"Мені здається, що якщо їхнє (екзархів) завдання – підготувати справу надання автокефалії православній церкві в Україні, вони повинні провести тут певну роботу, а потім про цю роботу відзвітувати Вселенському патріарху. Мені здається логічним спрямувати їхню працю, щоб на найближчій сесії Синоду, який ми очікуємо 9-11 жовтня, можна було заслуховувати певні результати. Очевидно, що йдеться про інтенсивний темп процесу, а як він буде розвиватися, то треба дочекатися приїзду цих ієрархів", - заявив Зоря.

Нагадаємо, саме у жовтні очікується рішення Синоду про надання Православній церкві в Україні Томосу про автокефалію.

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Як повідомлялося раніше, Вселенський Патріарх Варфоломій І призначив до Києва двох Екзархів в рамках підготовки до надання автокефалії Українській Церкві.

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Джерело: Укрінформ

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