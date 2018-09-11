Синод Вселенського патріархату очікується 9-11 жовтня, - Зоря

На Синоді Вселенського патріархату, який очікується 9-11 жовтня, ймовірно буде заслухано звіт призначених в Україну екзархів. Таке припущення висловив архієпископ, речник УПЦ КП Євстратій Зоря в інтерв'ю "Укрінформу", відповідаючи на запитання, яким є завдання призначених в Україну екзархів.

"Мені здається, що якщо їхнє (екзархів) завдання – підготувати справу надання автокефалії православній церкві в Україні, вони повинні провести тут певну роботу, а потім про цю роботу відзвітувати Вселенському патріарху. Мені здається логічним спрямувати їхню працю, щоб на найближчій сесії Синоду, який ми очікуємо 9-11 жовтня, можна було заслуховувати певні результати. Очевидно, що йдеться про інтенсивний темп процесу, а як він буде розвиватися, то треба дочекатися приїзду цих ієрархів", - заявив Зоря.

Нагадаємо, саме у жовтні очікується рішення Синоду про надання Православній церкві в Україні Томосу про автокефалію.

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