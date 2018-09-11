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Ситуація в Азовському морі: ВМС України перекинули в акваторію два бронекатери

11 вересня, 2018 - 16:26
Фото з Facebook Юрія Лавренюкя

В акваторію Азовського моря перекинули два броньовані артилерійські катери Лубни та Кременчук з метою посилення військової присутності Військово-морських сил України.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.

"З сьогодні, з 07.15 ранку, в акваторії Бердянського морського порту вже несуть службу два бронекатери, Лубни і Кременчук", - повідомив він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами,  бронекатер Лубни (проект Гюрза-М)  був спущений на воду в Бердянському порту ще на вихідних. Сьогодні, 11 вересня, був спущений другий бронекатер Кременчук.

Джерело: День

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