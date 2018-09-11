Ситуація в Азовському морі: ВМС України перекинули в акваторію два бронекатери

В акваторію Азовського моря перекинули два броньовані артилерійські катери Лубни та Кременчук з метою посилення військової присутності Військово-морських сил України.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.

"З сьогодні, з 07.15 ранку, в акваторії Бердянського морського порту вже несуть службу два бронекатери, Лубни і Кременчук", - повідомив він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, бронекатер Лубни (проект Гюрза-М) був спущений на воду в Бердянському порту ще на вихідних. Сьогодні, 11 вересня, був спущений другий бронекатер Кременчук.