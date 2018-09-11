Туреччина стягує свою військову техніку на кордон із Сирією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що ситуація в Сирії знову стає критичною - режим Башара Асада разом з союзниками Російською Федерацією та Іраном готує великий наступ на північно-західний регіон Ідліб. Про це повідомляє Anadolu.

"Сирійський народ не можна кидати напризволяще перед Асадом. Наступ сил Асада на Ідліб спрямований не на боротьбу з тероризмом, а на усунення будь-якої форми опозиції. Наступ на Ідліб спричинить гуманітарні ризики і загрозу безпеці Туреччини і Європи в цілому", - заявив Ердоган.

#Эрдоган: Сегодня ситуация в Сирии вновь становится критической. Режим Асада вместе с союзниками готовит крупное наступление на #Идлиб – одно из последних пристанищ трех миллионов сирийцев. #Турция #Сирия — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) September 11, 2018

Туреччина продовжує перекидати військову техніку на кордон з Сирією. Чергова колона з бронетехнікою прибула в прикордонну турецьку провінцію Кіліс. Бронетехніка стягнута з різних районів Туреччини для зміцнення обороноздатності прикордонних частин.

Читайте також - Туреччина буде проводити "подальші наступи" в Сирії, - Ердоган