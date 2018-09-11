Ніколи не змінюй правді! Змінюй правду!
Станіслав Єжи Лец, польський поет, філософ, письменник-сатирик

Туреччина стягує свою військову техніку на кордон із Сирією

11 вересня, 2018 - 15:43
Фото iPress.ua

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що ситуація в Сирії знову стає критичною - режим Башара Асада разом з союзниками Російською Федерацією та Іраном готує великий наступ на північно-західний регіон Ідліб. Про це повідомляє Anadolu.

"Сирійський народ не можна кидати напризволяще перед Асадом. Наступ сил Асада на Ідліб спрямований не на боротьбу з тероризмом, а на усунення будь-якої форми опозиції. Наступ на Ідліб спричинить гуманітарні ризики і загрозу безпеці Туреччини і Європи в цілому", - заявив Ердоган.

Туреччина продовжує перекидати  військову техніку на кордон з Сирією. Чергова колона з бронетехнікою прибула в прикордонну турецьку провінцію Кіліс. Бронетехніка стягнута з різних районів Туреччини для зміцнення обороноздатності прикордонних частин.

Читайте також - Туреччина буде проводити "подальші наступи" в Сирії, - Ердоган

Джерело: День

Більше новин

У столиці Зімбабве через спалах холери оголошено надзвичайний стан
Отруєння в Солсбері: Стало відомо про перевербованого агента РФ та ще 4 підозрюваних
Влада Каталонії ініціює масові протести заради незалежності від Іспанії
В Афганістані смертник підірвав бомбу у натовпі демонстрантів: 19 жертв, 57 поранених
Італія через суперечку щодо мігрантів може скоротити фінансування ООН
У Швеції помилилися під час підрахунку голосів – результати виборів змінено

Новини партнерів

Loading...