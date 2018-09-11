У Британії успішно випробували міжміське літаюче таксі

Британський стартап Vertical Aerospace провів успішне тестування свого міжміського повітряного таксі з вертикальним зльотом і посадкою.

Максимальну швидкість таксі Vertical Aerospace можна порівняти зі швидкістю автомобіля, і становить близько 80 км/год, передає Рубрика.

Літальний апарат розрахований на двох пасажирів і одного пілота, а заряду акумулятора вистачить, щоб пролетіти 800 км, стверджують розробники.

Під час тестування літальний апарат знаходився в повітрі всього п’ять хвилин. У Vertical Aerospace обіцяють, що через три-чотири роки літаюче таксі з’явиться на ринку, а люди більше не будуть відчувати необхідність у злітних смугах при переміщенні між містами.

Стівен Фіцпатрик, глава компанії, який також є виконавчим директором Ovo Energy Ltd впевнений, що його команда інженерів зможе досягти своїх амбіцій. У 2015 році, за рік до створення Vertical Aerospace, він купив команду Manor Marussia Formula One.

“Я бачив ділову можливість застосувати технологію Формули-1 до авіації, щоб перетворити мандрівку на коротку поїздку та зробити маршрути, подібні Лондон-Мадрид короткими, позбавившись необхідності мати злітно-посадкову смугу”, – сказав він.

“Ми хочемо завоювати ринок коротких поїздок між містами. Ми розраховуємо, що наш транспорт перевозитиме людей з одного міста в інше, доставляючи ближче до дому, а не до аеропорту”, – каже Фітцпатрик.