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У Каталонії пройшли масові демонстрації прихильників відділення від Іспанії

11 вересня, 2018 - 20:26
Фото Reuters

У Каталонії пройшов мітинг прихильників незалежності, приурочений до Національного дня регіону - Діади.

Про це повідомляє Associated Press.

На мітинг, у який перетворився традиційний святковий марш, вийшли сотні тисяч прихильників відділення від Іспанії. Учасники акції вийшли на вулиці у рожевих футболках із закликами до створення Каталонської республіки. За підрахунками організаторів, всього в акції взяли участь 470 тисяч чоловік.

Голова Каталонії Кім Торра у своєму виступі заявив, що головною метою масових демонстрацій повинне стати звільнення лідерів прихильників незалежності, які зараз знаходяться під арештом.

"Я не прийму обвинувальні вироки, і звертаюсь до всіх вільних громадян - не приймайте їх," - заявив він.

При цьому Торра зазначив, що його уряд не стане порушувати чинне законодавство, звільняючи ув'язнених прихильників незалежності з в'язниць, розташованих на території Каталонії і підпорядкованих регіональній адміністрації.

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