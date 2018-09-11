У Києві оголошено повторний тендер на будівництво метро на Виноградар

"Київський метрополітен" повторно оголосив тендер на будівництво метро на Виноградар. Про це свідчить інформація, розміщена у системі публічних закупівель ProZorro.

Так, за даними системи, "Київський метрополітен" 10 вересня оголосив повторний тендер на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції "Сирець" до станції "Проспект Правди" з двома станціями ("Мостицька" та "Проспект Правди") та дільницею вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар" (І черга будівництва) за 5 млрд 993,5 млн гривень.

При цьому, постачальники, які братимуть участь у тендері, можуть знижувати ціну на крок 0,5%, що становить 29,9 млн гривень.

Аукціон планують провести 16 листопада, а заявки приймаються до 11 жовтня. Оскарження щодо умов закупівлі прийматимуться до 7 жовтня.

Нагадаємо, попередній тендер скасували через "неможливісь усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель".

Зокрема, "Київський метрополітен" не зміг підтвердити законність банківської гарантії "Київметробуду" на 29,9 млн грн, а саме — підприємство не змогло довести, що "Київметробуд" вніс кошти на депозит 10 липня, як це було зазначено в гарантії. Таким чином, гарантія не вступила в силу на дату кінцевого терміну подання тендерних пропозицій.