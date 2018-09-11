У Києві відкриють виставку до 85 роковин Голодомору в Україні

Виставку, присвячену до 85 роковин Голодомору в Україні, відкриють у Києві. Експозицію «Голодомор-геноцид мовою чисел» можна буде побачити цього тижня у Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору».

Відвідувачі зможуть детальніше дізнатися від провідних істориків України про оцінки демографічних втрат від Голодомору-геноциду 1932–1933 років. Йдеться про вбивство понад 7 мільйонів українців радянським тоталітарним режимом.

«Деякі науковці намагаються поставити крапку у демографічному аспекті Голодомору та припинити ці дослідження. Ми ж хочемо показати, що ці дані були дуже різними і їх можна буде побачити на виставці. Оцінки цифрам давали історики, демографи, краєзнавці, дипломати, дисиденти, а також самі організатори Голодомору. Оскільки зараз відкриті архіви з доступом до первинних документів, вважаємо, що такі дослідження мають лише розпочинатися, а не припинятися», - розповіла Олеся Стасюк, генеральний

директор Національного музею «Меморіал жертв Голодомору».

На виставці можна буде побачити таймлайн: умовну «стрічку часу» у вигляді червоної лінії, на якій нанесені роки та цитати того чи іншого науковця, який наводив свої дані щодо жертв Голодомору у різні роки.

Окрім того, в межах заходу «Меморіал. Василя Стуса» презентуватиме збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Штучні голоди в Україні ХХ століття».

Захід відбудеться 12 вересня о 13.30.

Довідка:

Для участі у заході запрошені: Степан Кубів – перший віце-прем’єр-міністр, голова всеукраїнської правозахисної організації «Меморіал» імені Василя Стуса, Євген Нищук, Міністр культури, Лілія Гриневич - Міністр освіти і науки. Іван Васюник, співголова громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні, Олеся Стасюк, генеральний директор Національного музею «Меморіал жертв Голодомору».