Ніколи не змінюй правді! Змінюй правду!
Станіслав Єжи Лец, польський поет, філософ, письменник-сатирик

У поліції озвучили версії забруднення повітря на півночі Криму

11 вересня, 2018 - 17:06
Фото Reuters

Слідчі поліції АР Крим розглядають три версії, які могли призвести до отруйних викидів на заводі “Кримський титан”.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в АР Крим.

“На даний час найдосвідчені слідчі ГУНП в АР Крим та м.Севастополі проводять першочергові слідчі дії: допити свідків, направлення запитів до компетентних органів щодо наявності на території можливих джерел забруднення, а також до медичних установ про факти скарг громадян на погіршення стану здоров’я. У ході розслідування слідчими висунуто декілька версій”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, розглядається версія викиду в атмосферу надлишків сирнистий ангідриду та оксиду сірки у зв'язку з неправильною експлуатацією заводів, розташованих на півночі Криму (“Кримський Титан”, “Кримський содовий завод” та “Кримський бромовий завод”); викид в атмосферу стався через пошкодження резервуарів з відходами на заводах “Кримський Титан”, “Кримський содовий завод” та “Кримський бромовий завод” під час здійснення військових навчань Російською Федерацією; викид в атмосферу оксиду сірки здійснений Російською Федерацію з метою створення масштабної інформаційної кампанії проти України для дестабілізації обстановки на півдні Херсонщини шляхом організації стихійних мітингів невдоволених екологічною ситуацією місцевих мешканців з обох сторін адмінкордону з вимогами розблокувати дамбу на Північнокримському каналі та відновити подачу води на ТОТ АР Крим для припинення техногенної катастрофи в регіоні.

На сьогодні вже проведені необхідні слідчі дії з прикордонниками, які госпіталізовані до військового шпиталю міста Одеси. У них взяті біологічні зразки для відповідних досліджень. Також взято зразки ґрунту, води та повітря на півдні Херсонської області, які направлені на відповідні дослідження в експертні установи. Проводяться слідчі дії на Херсонщині, забрудненої токсичними викидами, з якої евакуйовано дітей.

Джерело: День

Більше новин

На "Кримському титані" сталася техногенна аварія, – глава Херсонської ОДА
МЗС засуджує незаконний візит швейцарського політика до окупованого Криму
Викиди на "Титані": Слідчі АРК допитують постраждалих
На кордоні з Кримом працюють лікарі і пересувна лабораторія
45 людей виїхали з Криму на Херсонщину, - ЗМІ
Жителі окупованого Армянська через екологічне лихо їдуть до материкової України

Новини партнерів

Loading...