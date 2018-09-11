У поліції озвучили версії забруднення повітря на півночі Криму

Слідчі поліції АР Крим розглядають три версії, які могли призвести до отруйних викидів на заводі “Кримський титан”.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в АР Крим.

“На даний час найдосвідчені слідчі ГУНП в АР Крим та м.Севастополі проводять першочергові слідчі дії: допити свідків, направлення запитів до компетентних органів щодо наявності на території можливих джерел забруднення, а також до медичних установ про факти скарг громадян на погіршення стану здоров’я. У ході розслідування слідчими висунуто декілька версій”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, розглядається версія викиду в атмосферу надлишків сирнистий ангідриду та оксиду сірки у зв'язку з неправильною експлуатацією заводів, розташованих на півночі Криму (“Кримський Титан”, “Кримський содовий завод” та “Кримський бромовий завод”); викид в атмосферу стався через пошкодження резервуарів з відходами на заводах “Кримський Титан”, “Кримський содовий завод” та “Кримський бромовий завод” під час здійснення військових навчань Російською Федерацією; викид в атмосферу оксиду сірки здійснений Російською Федерацію з метою створення масштабної інформаційної кампанії проти України для дестабілізації обстановки на півдні Херсонщини шляхом організації стихійних мітингів невдоволених екологічною ситуацією місцевих мешканців з обох сторін адмінкордону з вимогами розблокувати дамбу на Північнокримському каналі та відновити подачу води на ТОТ АР Крим для припинення техногенної катастрофи в регіоні.

На сьогодні вже проведені необхідні слідчі дії з прикордонниками, які госпіталізовані до військового шпиталю міста Одеси. У них взяті біологічні зразки для відповідних досліджень. Також взято зразки ґрунту, води та повітря на півдні Херсонської області, які направлені на відповідні дослідження в експертні установи. Проводяться слідчі дії на Херсонщині, забрудненої токсичними викидами, з якої евакуйовано дітей.