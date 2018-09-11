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У Швеції помилилися під час підрахунку голосів – результати виборів змінено

11 вересня, 2018 - 10:56
Фото TT

Шведська Центристська партія втратила одне місце у новому парламенті на користь антиміграційних "Шведських демократів" через помилку під час підрахунку голосів. Про це повідомляє The Local, передає "ЄП".

"Регіон у північній частині Вестра Гьоталанд помилково надав результати виборів в окрузі замість парламентських виборів", - заявив речник шведської виборчої комісії Ларс Аден Лісинські.

У Швеції в неділю проходили вибори трьох рівнів: парламентські, регіональні та комунальні.

Таким чином після корекції результатів Центристська партія отримала 30 місць, а "Шведські демократи" - 63.

Як повідомлялося, на парламентських виборах у Швеції перемогу здобула керівна Соціал-демократична партія, здобувши, втім, дещо менше голосів, ніж на попередніх виборах 2014 року.

Антиміграційна партія "Шведські демократи" отримала рекордний результат, ставши третьою за розміром політ силою в новому парламенті.

 

Джерело: Європейська правда

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