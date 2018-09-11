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У столиці Зімбабве через спалах холери оголошено надзвичайний стан

11 вересня, 2018 - 16:31
Фото ЮНІСЕФ

У столиці Зімбабве Хараре оголошено надзвичайний стан після того, як 20 людей загинули від холери. Про це у вівторок, 11 вересня, повідомляє The New York Times із посиланням на повідомлення міністра охорони здоров'я країни Обадію Мойо, передає УНН.

Смерті в Хараре викликали у місцевого населення побоювання щодо повторення спалаху, від якого в країні загинули тисячі людей у 2008 році. За словами міністра охорони здоров’я, нинішній спалах поширюється і в інших частинах країни.

"Ці цифри ростуть з дня у день, і на сьогоднішній день є понад 2000 випадків, це досить велика кількість", - сказав міністр, пояснивши, що спалах спричинили дефіцит безпечної питної води та погана санітарія.

Так, зазначається, що у 2008 році від холери померло понад 4000 людей.

Нагадаємо, торік у Ємені від епідемії холери померли 1,9 тисяч людей.

 

Джерело: УНН

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