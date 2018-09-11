У Вінниці представили особисті речі та книги української письменниці та мандрівниці Олени Блаватської

У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Невичерпне джерело», яка присвячена всесвітньо відомій письменниці, філософу, засновниці Теософського товариства Олені Блаватській. Презентацію експозиції приурочили до 130-ої річниці публікації її твору «Таємна Доктрина». Окрім цього твору, на виставці представлені особисті речі письменниці, фотографії з сімейного архіву, анотацій, що розповідають про її походження та маловідомий життєвий шлях засновниці Теософського товариства. На окремому стенді – книжки Олени Блаватської, видані в різні роки.

«Ім’я Олени Петрівни Блаватської увійшло до числа видатних діячів культури України і світу. Воно складає гордість нашого народу, його значення в майбутньому буде усвідомлене ще більшою мірою. Адже Олена Блаватська справила великий вплив на культуру, науку, релігію, мистецтво. Вона заклала основи формування нової картини світу, заснованої на принципі єдності всього сущого, і нового способу людських відносин – стосунків загального братерства людства», – сказала під час відкриття експозиції президент Теософського товариства в Україні Світлана Гавриленко.

Директор Вінницького обласного краєзнавчого музею Катерина Висоцька додала, що твори Олени Блаватської перекладені усіма мовами світу. Багато видатних діячів культури, науки і мистецтва спиралися у своїй творчості на її праці. А тому, щоб вінничани ближче познайомилися з діяльністю української письменниці у рамках презентації виставки в музеї відбудеться низка лекцій.

«Пересувну виставку до Вінниці привезли представники Теософського товариства в Україні. У створенні виставкової експозиції взяли активну участь члени Київського, Дніпровського, Кропивницького, Одеського, Луганського, Харківського, Житомирського теософських осередків. Вони ж подбали і про змістовну програму з висвітлення діяльності Олени Блаватської. Публічні зустрічі відбудуться 15, 22 та 29 вересня. Перша лекція-бесіда буде присвячена творчому спадку письменниці, друга розповідатиме про братерство релігій та синтез науки і філософії, а третя – про книгу «Таємна Доктрина» та її сьогоднішнє прочитання. Тому запрошуємо жителів Вінниці та гостей міста відвідати виставку та лекції. Вхід вільний».

Для довідки: Олена Блаватська (у дівоцтві – Ган) народилася у 1831 році в аристократичній родині, яка мала три покоління державних та громадських діячів, вчених та письменників – унікальне явище у вітчизняній історії та культурі, що з’єднала між собою старовинні дворянські роди Франції, Росії, Німеччини, Польщі. Її раннє дитинство пройшло у Катеринославі. У 1846 році родина переїжджає до Тифлісу, де Олена Петрівна виходить заміж за віце-губернатора Никифора Блаватського.

Невдовзі, залишивши чоловіка, і починає подорожувати. У мандрах Єгиптом, Францією, Великою Британією, Індією та іншими країнами оволоділа багатьма мовами, знаннями, цікавилася психологічними феноменами. У 1859 році вона повернулася на Батьківщину. Жила у Києві й Одесі, де займалася підприємництвом, виготовленням штучних квітів. З середини 1860-х років знову мандрувала. У 1873 році вирушила до США, де заснувала в Нью-Йорку Теософічне товариство. Потім головну квартиру товариства перенесла до Індії, куди прибула 1879 році. Друкувалася в пресі та видавала книги з викладом свого вчення. Останні роки життя прожила у Великобританії.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором